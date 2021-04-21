بالفيديو.. نسرين أمين :"جواز الويك إند حلم حياتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت الفنانة نسرين أمين عن وجهة نظرها في زواج "الويك إند" ولقاء الزوجين في نهاية الأسبوع.

وقالت الفنانة نسرين أمين، خلال لقائها ببرنامج "لحظات جريئة"، على قناة "القاهرة والناس"، مع الإعلامي أحمد سالم:

"زواج الويك إند حلو جدا ولذيذ، وممكن يكون حلم حياتي، دا صحي جدا"، وعلشان كده في بنات كتير كانت بتحلم تتجوز طيار".

ومن ناحية أخرى عرُض للفنانة نسرين أمين في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة الفنان محمود حميدة، الفنان خالد النبوي والفنانة ريهام حجاج، تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.