حلا شيحة: يشرفني أكون داعية زي جوزي.. ويتجوز أو يطلق قسمة ونصيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:"

نشرت الفنانة حلا شيحة مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت حلا على الفيديو :" الله الجميل وحده الذي يملك خفايا قلوبنا وما يدور في أعماق صدورنا وحقيقة مشاعرنا وأسرار مخاوفنا فهو الأول ليس قبله شئ و هو الآخر ليس بعده شئ".

وأضافت :"الكون كله بكل جماله وأسراره وكواكبه التي لا تُعد ولا تُحصى لا يصف واحد بالمئة من جمالك يارب و قدرتك وقوتك وجلالك، نجلس في بقعة واحدة نتأمل فتهدأ نفوسنا فما بال لو رأيناك".

لتعلق متابعة على منشور حلا شيحة :"ناوية تصيري داعية مثل زوجك يلي عم يتزوج ويطلق كل شوي".

لترد حلا :"ده يشرفني أكون زي جوزي وبعدين ما يتجوز أو يطلق ده قسمة ونصيب".

واحتفل الثنائي بعقد قرانهما، 8 فبراير الماضي، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

وبدأت قصة الحب بين حلا شيحة ومعز مسعود يوم 13 يونيو، عندما نشر الأخير صورة له بالجيتار عبر حسابه "إنستجرام"، وعلقت "حلا" عليها: "هاي معز.. مين واخد الصورة"، ليرد "معز" عليها : "شخص مهم أوي"

وعُرض للفنانة حلا شيحة في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، وجومانا مراد، وعبير صبري، وبيومي فؤاد وهنادي مهنى وخالد أنور و قمر وسلوى عثمان من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل من إنتاج العدل جروب‎.