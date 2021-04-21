أنغام تكشف سبب عدم ردها على مكالمات أصالة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 أبريل 2021 01:24 مساءً - منذ ساعتين

ردت الفنانة المصرية أنغام، على تصريحات الفنانة السورية أصالة نصري، التي قالت فيها إن أنغام لا ترد على مكالمتها ورسائلها، على الرغم من حدوث الصلح بينهما مؤخرا.

جاء ذلك عندما حلت أنغام ضيفة عبر إذاعة “روتانا” من خلال برنامج “سوالف رمضانية” حيث وجه لها سؤال عن مسامحتها شخصا ارتكب في حقها خطأ ثم جاء ليعتذر، فقالت إن مثل تلك الأمور لا يجب أن تخرج للعلن عبر السوشال ميديا.

وبدا أن أنغام لا تفضل الطريقة التي حاولت بها أصالة التواصل معها أكثر من مرة عن طريق إرسال رسائل عبر الهاتف أو الاتصال بها، مشيرة إلى أن الاعتذار لا يكون عن طريق تطبيق واتسآب أو السوشال ميديا عموما، بل لا بد أن تكون بينك وبين نفسك وربك في نية الصلح وبين من وقع معه خلاف كي تظل الأمور تأخذ إطارها الشخصي.

ونشرت أصالة قبل أسابيع عبر حسابها على “إنستغرام” صورة لأنغام مع أولادها مع اعتذار علني لتنهي خلافا استمر نحو عامين.

بدورها، ردت أنغام على أصالة بإعادة نشر الاعتذار، وعلقت على حسابها في “انستغرام”، “كلنا بنغلط يا أصالة ويحسب لك أن عندك شجاعة الاعتذار وبرغم كل اللي حصل ما قدرش غير إني اقبل اعتذارك وعفا الله عن ما سلف”.

وكان الخلاف بين أصالة وأنغام تصاعد، العام الماضي، بعد إعلان زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والذي كان متزوجا من ياسمين عيسى ابنة شقيق المخرج طارق العريان الزوج السابق لأصالة، الأمر الذي لم تتقبله أصالة كأحد أقارب زوجة الموزع أحمد إبراهيم الأولى.

وقالت أصالة وقتها إن خبر زواج أنغام أزعجها كثيرًا، وأكدت أنها لم تعاتبها واكتفت فقط بإلغاء متابعتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصفت ما قامت به أنغام بأنه “غدر”، وما حدث بـ”خراب البيوت”، وذلك بحسب “سبوتنيك”.