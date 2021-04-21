ألابا يقترب من التوقيع مع ريال مدريد لمدة 5 سنوات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 أبريل 2021 01:24 مساءً - منذ ساعتين

قالت شبكة “سكاي” الرياضية أن النجم النمساوي دافيد ألابا، أبرز ركائز بايرن ميونيخ، بطل ألمانيا في السنوات الثماني الاخيرة، اقترب من توقيع عقد مع نادي ريال مدريد الإسباني لمدة خمس سنوات.

ولعب ألابا (28 عاما)، القادر على شغل عدة مراكز (ظهير، قلب دفاع، لاعب ارتكاز) دوراً رئيساً في نجاحات بايرن خلال العقد الماضي أبرزها تتويجه مرتين بلقب دوري أبطال أوروبا (2013 و2020) وتسعة ألقاب في الدوري المحلي من ضمن 26 لقبا، وهو يتجه للقب عاشر في البوندسليغا قد يحسمه السبت المقبل.

وكان ألابا الذي خاض 428 مباراة مع بايرن قد أعلن في فبراير الماضي رغبته بالرحيل رافضا تمديد عقده “اتخذت قرار خوض تحد جديد بعد هذا الموسم، سأترك النادي”.

وأعلن بايرن تعاقده بدءا من نهاية الموسم مع مدافع لايبزيغ الفرنسي، دايو أوباميكانو، البالغ من العمر 22 عاما بصفقة مقدّرة بـ43 مليون يورو.

و في حال انتقال ألابا إلى ريال مدريد فغالبا سيكون حضوره تعويضا للرحيل المتوقع لكابتن الفريق، سيرخيو راموس، والذي لم يجدد عقده حتى الآن والذي سينتهي في يوليو القادم.