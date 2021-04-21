أوبرا وينفري تعلق على إدانة الشرطي الذي تسبب بقتل جورج فلويد

محمد الفلاح - الأربعاء 21 أبريل 2021

الإعلامية الأميركية أوبرا وينفري

علقت الإعلامية الأميركية ​ أوبرا وينفري على خبر إدانة الشرطي، الذي تسبب بمقتل الأميركي الأسود جورج فلويد​، وقالت: "أشعر براحة كبيرة ومتأثرة بشكل لم أتوقعه، بكيت من الفرح وأنا شاكرة للشهود ولشهاداتهم".



وكانت هيئة محلفين أميركية قد أدانت الشرطي السابق، ديريك شوفين​، المتهم بقتل فلويد، لتسدل الستار على محاكمة إستمرت 3 أسابيع.

وأصدرت هيئة المحلفين قرارها بإدانته بتهمة القتل المتعمد من الدرجة الثانية وجميع التهم الأخرى، فيما عمت الفرحة أوساط المتظاهرين، الذين وقفوا أمام المحكمة إنتظارا لإصدار الحكم.

وكانت هيئة المحلفين، المؤلفة من 7 نساء و5 رجال، قد بدأت مداولاتها، مساء الاثنين، بعد آخر المرافعات، الخميس الماضي، في جلسة رفض خلالها شوفين الإدلاء بإفادته.

وأدين شوفين بالتهم الثلاث الموجهة إليه، القتل والقتل غير المتعمد والعنف المتعمد، إذ تسبب بوفاة فلويد عندما ضغط بركبته على رقبته لأكثر من تسع دقائق، في 25 أيار/مايو عام 2020.

وقد ألقي القبض على فلويد في أحد شوارع مينيابوليس بولاية مينيسوتا، للإشتباه في إستخدامه عملة مزوّرة بقيمة 20 دولاراً لشراء علبة سجائر.

وأثار مقتله الذي صوره مارة مباشرة، حركة إحتجاجية تاريخية ضد "العنصرية وعنف الشرطة" في الولايات المتحدة الأميركية.