بعد غيابه عن الشاشة.. ماجد مطرب يتصدر بعودته في رمضان

محمد الفلاح - الأربعاء 21 أبريل 2021

الفنان السعودي ماجد مطرب

تصدّر الفنان السعودي ماجد مطرب​ الترند في الساعات القليلة الماضية، عبر موقع التواصل الإجتماعي في ​السعودية​، وعبّر المتابعون عن سعادتهم بعودته الى الشاشة في الموسم الرمضانى الحالي بعد غياب.



من خلال مشاركته في مسلسلي "ستوديو 21" و"​ممنوع التجول​"، إضافة الى تقديمه برنامج "الديرة" على القناة السعودية الأولى، وإعتبروا أنه من نجوم موسم رمضان 2021، وأنه لاقى حقه في مساحة الأدوار التي يقدمها، إضافةً إلى أنه أبدع في تقديم أدواره.

يُذكر أن ماجد بدأ التمثيل بسن العاشرة خلال الأنشطة الثقافية، التي كان يشارك فيها والده الممثل السعودي ​مطرب فواز​، أثناء فترة الإجازة المدرسية، كما شارك في صغره بفوازير "العم أبو فلاح"، وإبتعد فترة عن التمثيل قبل أن يعود في العام 2003، من خلال مسلسل "​دمعة عمر​".