أحلام تُعبّر عن تأثرها بتساقط الأمطار في السعودية

محمد الفلاح - الأربعاء 21 أبريل 2021

الفنانة الإماراتية أحلام

علّقت الفنانة الإماراتية ​أحلام على سقوط الأمطار في ​مكة المكرمة بالسعودية أمس، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من الحرم المكي، ومعبّرة عن تأثرها بهذا المشهد، وقالت: "الأمطار تتساقط على المصلين في المسجد الحرام، يارب رحمتك".



يذكر أن أحلام كانت قد طرحت مؤخراًَ أحدث ألبوماتها الغنائية "فدوة عيونك"، الذي يضم 20 أغنية، تعاونت فيها مع عدد من الشعراء والملحنينن منهم تركى آل الشيخ ,محمود الخيامى, بدر بن عبد المحسن، عزوف، دايم السيف، خالد الفيصل، طلال، خالد عز وأحمد الهرمي.