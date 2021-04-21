سخرية جماهيرية.. “ضوءا الشمس والقمر بمشهد واحد” في “ملوك الجدعنة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: بعد مرور أسبوع على عرض مسلسلات الدراما الرمضانية الحالية، حظي بعضها باهتمام وإشادات واسعة من الجمهور، أبرزها “ملوك الجدعنة” للنجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان.

العمل لفت الأنظار، في أولى حلقاته، وكان من أهم أسباب نجاحه، الكيميا الواضحة في مشاهد بطليه، ناهيك عن خفة ظلّهما.

ولكن، كعادة الجمهور، يقف بالمرصاد لكل مشهد في أي عمل درامي، بعدما شهدت إحدى حلقاته خطأ إخراجياً أثار الجدل.

وظهر ذلك في لقطة جمعت مصطفى شعبان وعمرو سعد، داخل السجن ويعلوهما من شباك الغرفة مصدران للإضاءة، أحدهما أصفر وآخر أبيض، ما أثار سخرية من الجمهور، واندهاشهم من مزج ضوءي الشمس والقمر في آن واحد.

“ملوك الجدعنة” من بطولة ياسمين رئيس، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، وتأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.