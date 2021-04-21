رامز جلال يُثير جدلاً بصور “العفريتة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: لم يكتفِ الفنان رامز جلال، بمقالبه اليومية التي يقدّمها عبر برنامجه “رامز عقله طار”، إذ نشر صوراً عدّة له عبر “إنستغرام”، وعلَّق عليها: “سيشن العفريتة #رامز_عقله_طار #رامز_جلال”.

متابعون كثيرون تساءلوا عن مقصده، والسر وراء هذه الملابس، التي كانت مفاجئة، ولا تعبر عن أي حدث، من دون إجابات، سوى أنها مجرد جلسة تصوير، وليس وراءها شيء.

ويُقدم رامز هذا العام برنامجه بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ويبدأ المقلب ﺑﺎستضافة ﻓرﯾﻖ البرنامج أحد نجوم الفن أو الرياﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم توصيله إﻟﻰ مكان ﻣﺎ في مدينة الرياض ويتعرض لمغامرة غير متوقعة في مدينة ملاهٍ تنتهي بسقوطه في المياه من ارتفاع 13 متراً.

ومن بين ضحاياه سواء الذين أذيعت حلقاتهم أم لا، دينا الشربيني، أحمد سعد، ملك قورة، رمضان صبحي، سمية الخشاب، ويزو، جميلة عوض، إسلام إبراهيم، نسرين طافش، كريم عفيفي، محمد هنيدي، حمو بيكا، محمود جنش، ريم مصطفى، حمادة هلال، كندة علوش، محمد عبدالرحمن، محمد مجدي قفشة، مروان محسن، أحمد مالك، وغيرهم.