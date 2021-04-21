قبل أيام من حفل جوائز أوسكار 2021.. إليكم كل ما تريدون معرفته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: شهد حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام عدة تأجيلات بسبب تفشي فيروس كورونا، ولكن الشهر الماضي أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأميركية إقامة حفل توزيع الجوائز لعام 2021 في نسخته الثالثة والتسعين يوم 25 أبريل الجاري.

وتستعد هوليوود لإقامة أكبر حفل لها هذا العام، وبينما أدت الإجراءات الاحترازية إلى ظهور بعض المشاهير افتراضياً في احتفالات أخرى بملابس غير رسمية، إلا أن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة أكدت على بذل قصارى جهودها لإعادة القليل من التألق لحفل توزيع جوائز الأوسكار هذا العام.

وقبل أيام قليلة من حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته 93، إليكم كل ما تحتاجون إلى معرفته:

متى يقام حفل الأوسكار؟

يقام العرض يوم الأحد المقبل 25 أبريل في لوس أنجلوس، وبالنسبة لتوقيت المملكة المتحدة، سيتم بث الحفل في الساعات الأولى من يوم الإثنين 26 أبريل، بدءاً من الساعة 1 صباحاً وحتى 5 صباحاً.

أين يقام الحفل؟

يقام الحفل، الذي تأخر بسبب وباء كوفيد-19، في موقعين، الأول محطة الاتحاد في وسط مدينة لوس أنجلوس والثاني مسرح دولبي في هوليوود.

كيف يمكن مشاهدته؟

يمكنكم مشاهدة الحفل في المملكة المتحدة على قناة Sky Cinema Oscars، حيث تبدأ التغطية في الساعة 12:30 صباحاً يوم الإثنين 26 أبريل.

من مقدم الحفل؟

حفل الأوسكار له تاريخ كبير في استضافة نجوم الكوميديا، في السنوات الأخيرة، قدم كل مع جيمي كيميل وكريس روك وإلين ديجينيرس الحفل، وفي عام 2019، تم ترشيح كيفن هارت لتولي زمام الأمور، لكنه استقال مما أدى إلى إجراء الحفل بدون مقدم.

ومن بين الأسماء الكبيرة التي تم تأكيدها حتى الآن، براد بيت، هاريسون فورد، زيندايا، لورا ديرن، ريجينا كينج، جواكين فينيكس، ريس ويذرسبون، أنجيلا باسيت، هالي بيري، دون تشيدل، بريان كرانستون، رينيه زيلويغر، وكذلك المخرج بونغ جون هو، الذي حصل على جائزتي أفضل فيلم وأفضل مخرج في عام 2020.