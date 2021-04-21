هل تفكر الملكة اليزابيث بالتنحي وتسليم العرش للأمير تشارلز؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: بعد وفاة الأمير فيليب واقتراب عيد ميلادها الخامس والتسعين، تفكر الملكة اليزابيث الثانية “بجدية” في التنحي عن العرش وتسليمه إلى ولي عهدها الأمير تشارلز، وفقاً لما ذكره أحد المطلعين على شؤون العائلة المالكة.

ونقلت صحيفة express البريطانية عن المصدر قوله، إن الملكة تريد انتقالاً سلساً للتاج، حيث سيحصل الأمير تشارلز على التاج عاجلًا أم آجلاً.

وقال المصدر: “تدرك الملكة مدى تقدمها بالسن، وتريد التأكد عندما يحين الوقت أن يكون انتقال التاج سلساً”.

وأضاف: “أفهم أن الملكة قد فكرت ملياً في الأمر وأعتقد أنها إذا كانت لا تزال على قيد الحياة في سن الـ95، فسوف تفكر بجدية في نقل الحكم إلى تشارلز”.

ووفقاً لقواعد الخلافة الملكية، لا يمكن للملكة التقاعد من دون التنازل عن العرش، ولكن يمكنها التوقف عن جميع واجباتها ومسؤولياتها الملكية إذا تدهورت صحتها، وفي حالة مرض الملكة أو ضعفها عن القيام بواجباتها، فمن المرجح أن يصبح ولي العهد وريث العرش، الأمير تشارلز الملك.

وكانت الملكة قد تعرضت مؤخراً لخسارة كبيرة بموت زوجها الأمير فيليب، الذي دفن في وندسور يوم السبت، كما أنها أصبحت تبلغ من العمر 95 عاماً، لذا، بدأت تقلل من واجباتها وخاصة مع وفاة زوجها، ومن المتوقع أن تتلقى دعماً متزايداً من كبار العائلة المالكة في هذا السياق.