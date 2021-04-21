متابع يهاجم أحمد السقا والأخير يردّ بمفاجأة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: لم يتوقع الفنان أحمد السقا، أن يثير تعليق لأحد متابعيه على مشهد له في مسلسل “نسل الأغراب” الذي يعرض في رمضان، رواد السوشيال ميديا.

وكتب أحد متابعي السقا تعليقًا أثار حفيظته، وذلك على مشهد نشره النجم على صفحته عبر فيسبوك، من كواليس المسلسل، حيث قال: “والله مالكش فيها وأوفر أوي ياعم..”، ولكن الفنان أحرجه بتعليق صادم قائلا: “شكرًا على ذوقك”.

محبو السقا، لم يمرروا الأمر مرور الكرام، لكنهم هاجموا هذا المتابع، ودافعوا عن نجمهم المفضل. ومسلسسل “نسل الأغراب”، ينتمي إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى “عساف الغريب”، بينما يظهر أمير كرارة، في دور ابن عمه “غفران الغريب”، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كل منهما من أم مختلفة.

و”نسل الأغراب” من تأليف وإخراج محمد سامي بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبدالحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلي.