بعد انسحاب نجومه.. مسلسل “كدة بالحب” لزينة يواجه أزمة جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: وقعت الفنانة زينة والمخرج عصام عبد الحميد في خطأ، في إحدى حلقات مسلسلهم الجديد “كله بالحب”، الذي يُذاع عبر عدد من القنوات الفضائية، وذلك من خلال تشغيل أغنية الفنانة الأمريكية كاردي بي «Cardi B» التي تحتوي على عبارات جنسية، تمت إذاعتها في خلفية إحدى حلقات المسلسل.

وفي المشهد الخاص بالفنان يوسف عثمان، مع عدد من الفنانات الشابات تم تشغيل أغنية كادري الجديدة UP، وهي الأغنية المصنفة من قبل المطربة بـ«كونها +18»، لكونها تتحدث عن علاقة فتاة رفضها حبيبها، لكونها قبيحة، فتقوم بوصف مفاتنها بكلمات جنسية، وبوصف أعضائها التناسلية بشكل فج لا يتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع المصري والعربي.

وكانت قد أثيرت أزمة بعدما تم عرض اسم زينة على تتر المسلسل أربع مرات، مما أثار حفيظة أبطال العمل واعترضوا على ما يحدث بسبب أنه خارج عن نص التعاقد الذي تم بينهم وبين الشركة المنتجة للعمل.

وأعلن أحمد السعدني، عن استيائه من خلال كلمات كتبها عبر حسابه الشخصي «فيسبوك»، قائلا: «أعلن بشكل رسمي انسحابي من المسلسل (المهزلة) وتقدمي بشكوى رسمية للنقيب الدكتور أشرف زكي، ضد شركة الإنتاج، للخرق الواضح للعقد، الموقع مع الشركة متمسكا بكل حقوقي المادية، وآسف للإزعاج مرة أخرى ورمضان كريم».

وتدور أحداث مسلسل «كله بالحب» في إطار درامي اجتماعي حول العلاقات الأسرية والزوجية، وذلك حيث تنشأ خلافات بين زوجين، تؤدي إلى ترك الزوج المنزل ورفضه لفكرة الطلاق. وهو بطولة زينة وصابرين وأحمد السعدني، وريم البارودي، وهالة فاخر، وسامر المصري، ومن تأليف أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد.