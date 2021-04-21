محمد الأحمد يحسم الجدل ويكشف حقيقة زواجه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: ردّ النجم ​محمد الأحمد بكل جرأة وصراحة ​على أكثر الأسئلة تداولاً على السوشيال ميديا من قبل الجمهور.

وتحدث عن معلومات عن حياته الشخصية وردّ على أسئلة محبيه من خلال مقطع فيديو نشره على موقع “فيسبوك” نظمته شركة “إيغل فيلمز”، ونفى من خلاله الشائعات التي تنتشر حول زواجه من شابة خارج الوسط الفني.

وأكد النجم السوري أنه غير متزوج، قائلاً: “ما في زوجته، دائماً في اختراعات وكان آخرها اني متزوج من 13 سنة وعندي بنت عمرها 12 سنة. انا مش متزوج”.

ويشارك الأحمد في بطولة مسلسل “للموت” الى جانب الممثلين ماغي بو غصن ودانييلا رحمة وباسم مغنية وخالد القيش وينافس به في السباق الرمضاني، وهو من كتابة نادين جابر وإخراج فيليب أسمر.