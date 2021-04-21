شكرا لقرائتكم خبر عن تومى شيلبى في كامل أناقته بكواليس الموسم السادس من Peaky Blinders.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم العالمي كيليان مورفي، صاحب شخصية تومي شيلبي في مسلسل العصابات الشهير Peaky Blinders، في كامل اناقته في كواليس تصوير الموسم السادس والأخير من المسلسل، التي يقوم بتصويرها حالياً في شوارع مدينة ليفربول الإنجليزية.

وظهر شيلبي في مقطع الفيديو المسرب من وراء كواليس تصوير المسلسل في شوارع المملكة المتحدة، وهو لا يرتدي الكمامة الطبية، بينما يظهر عليه علامات الحزن لوفاة النجمة العالمية هيلين ماكروري صاحبة شخصية بولي جراي، التي شاركته في بطولة المسلسل على مدار الخمس مواسم السابقة.



تومي شيلبي فى الكواليس فى ليفربول



تومي شيلبي فى الكواليس



تومي فى كواليس التصوير

وكان قد صمم القائمين على المسلسل الدرامى الشهير، كلاكيت لتصوير المشاهد، يحمل صورة شخصية النجمة الراحلة هيلين ماكروري، صاحبة شخصية بولى جراى، فى أحداث المسلسل، ليعلنوا توديعها بشكل رائع من وسط كواليس المسلسل، وصاحب الصورة التي نشرها المخرج أنتوني بيرن عبر حسابه على إنستجرام، رسالة وداع، قال فيها "كان اليوم جميلاً وغريباً وحزيناً وسريالياً، وجدنا أنفسنا في بيئة جميلة، كانت الشمس تغرب علينا وشعرت بخير، لقد كان أمراً لا يصدق ولكنه ليس مفاجئاً قراءة الكثير من الإشادة والتقارير التي كتبت خصيصاً لـ هيلين خلال الأيام الماضية".



جانب من تصوير الموسم السادس وظهور تومي



شيلبي فى تصوير الموسم السادس