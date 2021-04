شكرا لقرائتكم خبر عن أنتونى كوين الذى أحبه المصريون بسبب "عمر المختار".. فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم ذكرى ميلاد النجم العالمى أنتونى كوين، الذى ولد فى مثل هذا اليوم عام 1915، وهو ممثل أمريكى لكنه مكسيكى المولد لأب أيرلندى وأم مكسيكية، الأمر الذى ساعده فيما بعد على أداء الكثير من الشخصيات المكسيكية والأيرلندية، وشارك طوال مسيرته السينمائية ببطولة الكثير من الأفلام من أشهرها فيلم الرسالة وفيلم أسد الصحراء وفيلم لورنس العرب.

وجسد أنتونى كوين شخصيتين من الشخصيات المهمة، وهما شخصية حمزة عم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فى فيلم "الرسالة"، وشخصية عمر المختار فى الفيلم الذى حمل نفس الاسم، والفيلمان من إخراج المخرج الكبير الراحل مصطفى العقاد.



أنتوني كوين نجم عالمي

درس أنتوني في عدة مدارس وتنقل بينها ومنها مدرسة هامل سترييت الابتدائية وبيلفيدير جونيور الثانوية ومدرسة بيلمونت الثانوية، إلّا أنه ترك الدراسة قبل أن يتخرج ودرس كوين لفترةٍ من الزمن الفن والعمارة تحت إشراف فرانك لويد رايت الذي لاحظ رغبة كوين واندفاعه إلى عالم التمثيل وشجعه على ذلك.



أنتوني كوين رحل يوم 21 أبريل

كان يتقن عدة لغات، حصل على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد مرتين عام 1952 عن دوره فى فيلم "فيفا زباطة" وعام 1956 عن دوره في فيلم "رغبة في الحياة".



انتوني كوين في الافلام القديمة

بدأت مسيرته الفنية - التى تحوى نحو 300 فيلم - بمشاركة في تقديم عروض مسرحية. وفي عام 1936 قام بأداء دور صغير في أحد الأفلام الكوميدية.



انتوني كوين في ذكري رحيله

كانت فترة الخمسينيات انطلاقة حقيقية لأنتوني كوين في هوليوود ففي 1951 مثل في الفيلم الدرامي The Brave Bulls وفي 1952 كانت الفرصة التي انتظرها، عندما شارك في "فيفا زباطة" ولعب دور اوفيميو زاباتا شقيق الثوري المكسيكي الشهير اميليانو الذي أدى دوره مارلون براندو، لينال اعتراف الجمهور بقدرته وموهبته الفنية ويحصل على جائزة اوسكار عن أفضل دور ثانوي وترشح الفيلم لخمسة جوائز أوسكار

كان الموعد الثاني لأنتوني كوين مع الأوسكار في 1956 في فيلم حياة الرسام الهولندي فينسنت فان غوخ Lust for Life الذي مثل دوره الممثل المعتزل كيرك دوغلاس، أما دور كوين في الفيلم فكان صديق فينسنيت الرسام بول جوجين الذي كان صاحب المواقف الحازمة والذي أثر في مشاعر صديقه جداً وترشح الفيلم لأربع جوائز أوسكار وفاز كوين بجائزته كما كان متوقعاً.



انتوني كوين في فيلم الرسالة

وفى سنة 1967 قدم شخصية رومانية فى فيلم "الساعة الخامسة والعشرون"، وأخرى إيطالية في فيلم "لاسترادا" عام 1954 للمخرج الإيطالي فيديركو فيليني.



انتوني كوين يقبل جائزة الاوسكار

أخذ بطولة الفيلم الغربي Man from Del Rio مع المخرج التشيكي Harry Horner, ولعب دور رجل مكسيكي يحمي بلدته من قطاع الطرق ورشح 1957 لأوسكار أفضل ممثل في فيلم الدراما Wild is the Wind حيث لعب كوين دور رجل يتزوج أخت زوجته بعد وفاة هذه الأخيرة، لكنها تقع في حب أخي وترشح لثلاثة أوسكارات منها أفضل ممثل لأنتوني كوين، وتبين للكثير أن أنتوني كوين يتقن أدوار الأفلام الغربية كثيراً لهذا لم يتركها، فمثل في العام نفسه فيلم The Ride Back



مع عمر الشريف في لورانس العرب

أخرج كوين فيلمه الوحيد وكان حربيا تاريخيا بعنوان The Buccaneer وفي 1959 مثل ثلاثة أفلام Warlock وبعده فيلم Savage Innocents وأخيراً في Last Train from Gun Hill وفي 1960 فيلم Heller in Pink Tights والثاني Portrait in Black وفي 1961 شارك كوين في أحد أفضل أفلام الحربية في تلك الفترة وهو The Guns of Navaroneولعب دور الكولونيل أندري ستافورس وترشح الفيلم لسبعة أوسكار.

تألق كوين في فيلمي المخرج مصطفى العقاد: "الرسالة" (في دور حمزة بن عبد المطلب) وعمر المختار، أو أسد الصحراء (في دور عمر المختار) وبسببهما أحبه المصريون وتابعوا أفلامه.

تزوج أنتوني كوين من الممثلة كاثرين دوميل عام 1937 وأنجبا خمسة أطفال. وانفصلا عام 1965. تزوج كوين بعدها من مصممة الأزياء الإيطالية جولاندا أدولوري في عام 1966 وأنجب منها ثلاثة أطفال. رغم ذلك فقد كان لأنتوني العديد من العلاقات أثناء زواجه مع ممثلاتٍ مثل فريديل دونبار، كارول لومبارد، ريتا هايوورث، إنغريد بيرغمان وماورين أوهارا.

زواج كوين من جولاندا انتهى عام 1997 بسبب علاقته مع سكرتيرته كاثرين بينفين والتي أنجب منها طفلين قبل أن يتزوجها بعد طلاقه من جولاندا وتوفي في بوسطن، ماساتشوستس في الثالث من يونيو 2001 عن عمر 86 عاماً فقد عانى أنتوني كوين من مرض السرطان، وتوفي نتيجة فشلٍ رئوي.



انتوني كوين