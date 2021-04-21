شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوى يعطى درسا فى الوطنية وحب مصر لشباب القاهرة كابول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفنان نبيل الحلفاوي يقدم خلال مسلسل "القاهرة كابول" شخصية عم حسن والد منال وهي الشخصية التي تجسدها الفنانة حنان مطاوع، وشخصية "عم حسن" من الشخصيات التي رسمها الكاتب عبد الرحيم كمال ببراعة فهو الرجل المصري المثقف صاحب الخبرة ومدرس التاريخ العاشق لوطنه .

وفي مشهد جمعه بشقيق خالد الصاوي "علي" وأصدقائه ومن بينهم شخص يقال أنه ملحد وآخر لا يوجد بداخله أي انتماء لوطنه وكاره وغاضب من كل ما حوله يتحدث معهم "عم حسن" ويلقنهم درسا في الوطنية ويوضح لهم أمور كثيرة جدا خاصة بالدين وعلاقة الشخص بربه، وأيضا علاقة المواطن ببلده من حيث الحقوق والواجبات، الحوار كتبه السيناريست عبد الرحيم كمال بحرفية شديدة وبإقناع كبير .

وكانت الحلقة قد كشفت عن الكثير من الأحداث منها رسالة صوتية من منال "حنان مطاوع"، لحبيبها القديم وابن عمتها، الشيخ رمزي "طارق لطفى"، لتعاتبه منال فى رسالتها، وتطلب منه الرجوع عن طريق الإرهاب، وتحذره من عواقب أعماله .

فتحي عبد الوهاب (الإعلامي طارق كساب ) يجري لقاءً حصريا مع الشيخ رمزى زعيم التنظيم الإرهابى، والذى يكشف فى تسجيله المرئى عن إعلان مسؤولية تنظيمه عن مقتل عدد من الأمريكان ومسؤوليته عن قتل المخرج خالد (أحمد رزق)، ويتوعد باستهداف الكنائس ونشر الرعب والإرهاب، كما يحاول العميد خالد، الذي يجسده الفنان "خالد الصاوي" التحقيق مع أحد المنضمين لجماعات وتنظيم الإرهاب.

يرصد "القاهرة كابول" المؤامرات التى تعرضت لها المنطقة ومصر على مدى أكثر من ثلاثة عقود، تأليف عبد الرحيم كمال وإحراج حسام على، بطولة طارق لطفى، خالد الصاوى، فتحى عبد الوهاب، نبيل الحلفاوى، حنان مطاوع، وموعد عرض مسلسل القاهرة كابول يعرض علي Cbc، في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً ، ويعاد الساعة الرابعة فجرًا، على أن تكون الإعادة الثالثة الساعة الواحدة ظهر اليوم التالي.