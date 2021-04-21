“العسل".. حمدي الميرغني يهنئ ويزو بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان حمدي الميرغني صديقته الفنانة دينا محسن، الشهيرة بـ"ويزو" بعيد ميلادها.

ونشر الميرغني صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق :"كل سنة وأنتي نجمة الكوميديا العسل يا ويزو يا طيبة ويارب تبقى سنة حلوة عليكي وعلى أسرتك".

وشارك الفنان حمدي الميرغني في مسلسل "لحم غزال"، الذي يعرض في السباق الرمضاني الجاري.

مسلسل "لحم غزال" تدور أحداثه في قالب إجتماعي، ويخوض بطولة العمل: غادة عبد الرازق، وشريف سلامة، عمرو عبد الجليل، وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور، وعارفة عبد الرسول، ومي سليم، ورحاب الجمل، وبسنت شوقي.