براءة أمينة خليل من تهمة الاعتداء على زوجها بالضرب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 أبريل 2021 10:34 صباحاً - شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل "خلى بالك من زيزى"، تطورا في الصراع بين أمينة خليل "زيزي" وبين زوجها هشام ويجسد شخصيته علي قاسم، بعدما أصدرت المحكمة قرارها في القضية المشتعلة بينهما ببراءة زيزي من التهم الموجه إليها ومنها الاعتداء عليه بالضرب، كما أصدرت المحكمة قرارها بتحميل أمينة خليل قيمة تعويض زوجها عن تكاليف إصلاح السيارة التي قامت بتحطيمها.

محمد ممدوح ينجح في ترويض أمينة خليل (الصورة من إنستقرام)

زيزي خضعت لتدريبات خاصة بمعرفة محاميها وطبيبها النفسي استعدادًا للقضية وتعلم فنون القتال لكي تستطيع التحكم في نفسها أمام القاضي.

وعلى عكس عاداتها ارتدت زيزي فستانًا بدلًا من ملابسها الرياضية مع وضع القليل من مستحضرات التجميل، الأمر الذي جعلها تظهر بشكل أكثر رقة وجاذبية.

وعندما بدأ فتح القاضي لملفات القضية فاجأت زيزي الجميع باتهام زوجها "علي قاسم" بعدم القيام بواجباته الزوجية وهذا سبب عدم وجود أبناء وهو من قام بالاعتداء عليها أولًا وهى قامت بالدفاع عن نفسها.

ويغضب هشام كثيرا بسبب ادعاء زيزي أمام كل الحضور بالمحكمة بأنه عاجز جنسيا ويشكو لحبيبته الجديدة ذلك ويخبرها بكذب زيزي وأنه سيبدأ في إجراءات الطلاق وهو ما يدخل السعادة في قلب حبيبته الجديدة.

مسلسل خلى بالك من زيزي يعرض في 15 حلقة فقط، ومن بطولة الفنانة أمينة خليل ومحمد ممدوح وعلي قاسم وصفاء الطوخي وسلوى محمد علي ونهى عابدين وبيومي فؤاد تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"