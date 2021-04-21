سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 21 أبريل 2021.. ورطة محافظ المصرف الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هبط سعر الدولار مقابل الليرة السورية خلال التعاملات المبكرة من صباح الأربعاء 21 أبريل 2021، لدى السوق غير الرسمية (السوداء).

وبقي السعر الرسمي للدولار في سوريا مستقرا في البنوك عند 2512 ليرة.

وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد، الثلاثاء المرسوم رقم 126 لعام 2021 القاضي بتعيين الدكتور محمد عصام هزيمة حاكماً لمصرف سوريا المركزي.

يأتي تعيين "هزيمة" في منصب حاكم مصرف سوريا بعد 7 أيام من إقالة سلفه حازم قرفول دون توضيح الأسباب.

والمحافظ الجديد هو أستاذ محاضر في جامعة دمشق ومعهد الشام العالي وهو عضو في إدارة التشريع في وزارة العدل السورية.

وتشهد الليرة السورية تحسنا ملحوظا بعد أن رفعت سوريا سعر الصرف الرسمي يوم الخميس الماضي إلى 2512 للدولار من 1256.



والسعر الحالي لليرة السورية في السوق السوداء هو الأقوى منذ نهاية ديسمبر/ كانون الأول.

ويسعى قرار المركزي السوري إلى جذب التحويلات الأجنبية وتدفقات رأس المال من المغتربين السوريين بعيدا عن السوق السوداء.

وقال مصرفيون إن هذه الخطوة ستشجع المغتربين السوريين على تحويل أموالهم من خلال البنوك الرسمية بدلا من السوق السوداء حيث تتم معظم التعاملات بالعملات الأجنبية.

أسعار العملات في سوريا

وتراجع سعر الدولار في السوق السوداء السورية إلى 2865 ليرة للشراء، و2935 ليرة للبيع، مقابل، 2880 ليرة للشراء 2960 ليرة للبيع، أمس.

وهبط سعر اليورو في السوق السوداء إلى 3448 ليرة للشراء، و3538 ليرة للبيع، مقابل، 3460 ليرة للشراء و3561 ليرة للبيع، الثلاثاء.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني لدى السوق السوداء إلى 3993 ليرة للشراء، و4101 ليرة للبيع، مقابل، نحو 4016 ليرة للشراء و4138 ليرة للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

ونزل سعر الريال السعودي لدى السوق الموازية إلى 762 ليرة للشراء، و783 ليرة للبيع، مقابل، 766 ليرة للشراء و790 ليرة للبيع، أمس.

وهبط سعر الدرهم الإماراتي لدى السوق غير الرسمية إلى 777 ليرة للشراء، و799 ليرة للبيع، مقابل، 781 ليرة للشراء و806 ليرات للبيع، الثلاثاء.

وتراجع سعر الدينار الكويتي في السوق الموازية إلى 9502 ليرة للشراء، و9760 ليرة للبيع، مقابل، 9551 ليرة للشراء و9842 ليرة للبيع، أمس.