4 وجوه جديدة تنضم إلى فيلم مارتن سكورسيزي Killers of the Flower Moon

القاهرة - سامية سيد - انضم أربعة وجوه جديدة إلى فيلم المخرج العالمى مارتن سكورسيزي الجديد، Killers of the Flower Moon، وهم تاتانكا مينز " I Know This Much is True"، مايكل أبوت جونيور (The Death of Dick Long) وبات هيلي (Bad Education) وسكوت شيبرد (Bridge of Spies)، جنبا على أبطاله ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو، ليلي جلادستون وجيسي بليمونز ويستند الفيلم الجديد إلى أكثر الأفلام مبيعًا لديفيد جران.



Killers of the Flower Moon

على أن يقوم ببطولة الفيلم الجديد Killers of the Flower Moon، كل من ويليام بيلو، ولويس كانسيلمي، وجيسون إيسبل، وستورجيل سيمبسون، تانتو كاردينال، وكارا جايد مايرز، وجانا كولينز وجيليان ديون، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

تدور أحداث فيلم Killers of the Flower Moon في أوكلاهوما في عشرينيات القرن الماضي، حيث يصور القتل المتسلسل لأعضاء Osage Nation الغنية بالنفط، وهي سلسلة من الجرائم الوحشية التي عُرفت باسم Reign of Terror.

سيلعب مينز شخصية جون ورين، ويلعب أبوت دور فرانك سميث ويلعب هيلي دور جون برجر، وهم الوكلاء الفيدراليون الذين يعملون مع توم وايت (بليمونز) في التحقيق في جرائم القتل في أوسيدج نيشن، كما سيلعب شيبرد دور بريان بوركهارت، شقيق إرنست بوركهارت من دي كابريو، ينتج سكورسيزي Killers of the Flower Moon من سيناريو إيريك روث، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".