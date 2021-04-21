شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى ميلاد ملك العود الموسيقار فريد الأطرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم، ذكرى ميلاد الفنان القدير فريد الأطرش، الذي يعد واحداً من أبرز صناع الموسيقى في الوطن العربى، حيث ولد الأطرش بمدينة السويداء فى محافظة جبل العرب بسوريا عام 1917، حيث ينتمي إلى آل الأطرش وهم أمراء وإحدى العائلات العريقة في جبل العرب جنوب سوريا، حيث أن الده الأمير فهد الأطرش من سوريا، أما والدته اللبنانية الأميرة عالية .

التحق فريد الأطرش بإحدى المدارس الفرنسية "الخرنفش" حيث اضطر إلى تغيير اسم عائلته فأصبحت "كوسى" بدلاً من الأطرش وكان هذا يضايقه كثيراً، والتحق بمعهد الموسيقى وقام ببيع القماش وتوزيع الإعلانات من أجل إعالة الأسرة، حتى اكتشفه الموسيقار مدحت عاصم وضمه كعازف عود في فرقة الإذاعة المصرية.



فريد الأطرش

سجل أول أغنياته "يا ريتني طير لأطير حواليك" كلمات وألحان يحيى اللبابيدى، والتحق بالعمل في فرقة بديعة مصابني، كما عمل في ملهى بلاتشى عام 1929، وكانت أول ألحانه في الإذاعة "بحب من غير أمل"، واقتحم عالم السينما مع أخته أسمهان في أول فيلم لهما "انتصار الشباب" عام 1940، وقرر إنتاج فيلم "حبيب العمر" دون امتلاكه النقود الكافية لذلك، ولكن سرعان ما توالت عليه العروض واستطاع تجميع ما يكفي لإنتاج الفيلم.

اشترك فريد الأطرش في 31 فيلما سينمائيا كان بطلها جميعا، وغنى العديد من الأغانى البارزة منها "مرة يبكيني ومرة يهنيني"، و"قلبي ومفتاحه"، "بقى عايز تنساني"، "وياك"، "مانحرمش العمر منك"، "ياعوازل فلفلوا"، "فوق غصنك يالمونة"، "أنا واللي بحبه"، وتم تأليف كثير من الكتب عن حياته، ولقب بملك العود.

توفي فريد الأطرش في عام 1974 في بيروت إثر العودة من رحلةٍ علاجية إلى لندن، عن عمرٍ يناهز الستين عامًا، تاركًا فيلمًا آخر لم ينتهِ من تصويره.



فريد الأطرش