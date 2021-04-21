شكرا لقرائتكم خبر عن ألفريد مولينا يعيد تجسيد شخصيته من جديد فى Spider-Man: No Way Home والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الممثل ألفريد مولينا رسميًا عودته بشخصيه الطبيب أوتو أوكتافيوس في فيلم Marvel الجديد القادم، الذى سيطرح تحت اسم Spider-Man: No Way Home، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " nme ".

وكان قد لعب مولينا دور الشرير الذي تحول إلى ألة بـ ثمانية أطراف في فيلم Spider-Man 2، الذى طرح في خلال عام 2004، ووصف مولينا دوره بأنه "أسوأ سر مخفي في هوليوود"، كما أكد على تناسب شخصيته مع فيلم توم هولاند الجديد.

حيث صرح مولينا: قائلا "عندما كنا نقوم بالتصوير في الأفلام الماضية، تلقينا جميعًا أوامر بعدم الحديث عن الشخصية، لأنه كان من المفترض أن يكون سرًا كبيرًا جدًا، لكن، تنتشر الأخبار بسرعة كبيرة على الإنترنت، ولذلك وصفت نفسي في الواقع بأنني أسوأ سر في هوليوود!".

وتابع مولينا حديثه قائلا "لقد كان من المثير جدًا العودة بعد 17 عامًا لألعب نفس الدور، نظرًا لأنه في السنوات الفاصلة، تغيرت شخصيتى كثيرا، وهذا ما سنراه ينعكس على الشخصية".

وأكمل مولينا حديثه قائلا "أنه سنقوم باستخدام بعض التقنيات التي تساعد في إعطائى سن صغير، ومحاولة تقليل الحركات التي أقوم بها بسبب فرق اللياقة البدنية بين الان، ومنذ 17 عام".