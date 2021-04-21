شكرا لقرائتكم خبر عن حفل غنائى بالمركز القومى للمسرح يوم الجمعة بساحة "هل هلالك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق، أولى حفلات الفرقة الموسيقية للمركز القومى للمسرح، بقيادة المايسترو تامر غنيم، ببرنامج "هل هلالك" تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال.

الحفل يقام بعد غد الجمعة الموافق 23 إبريل 11 رمضان فى تمام الساعة الثامنة والنصف بساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية، حيث تقدم الفرقة الموسيقية مجموعة من أجمل الأغاني المتميزة، وذلك مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة لفيروس كورونا، حرصا علي الجمهور، ويحيى الحفل المطربة أنغام مصطفى، المطرب أحمد محسن، كما يتضمن الحفل فقرة خاصة لذوي الاحتياجات في الرقص والغناء.

كما سيكرم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية اسم الفنان الراحل الكبير محمد الكحلاوي وذلك يوم 28 أبريل الموافق 16 رمضان بمسرح ساحة الهناجر للفنون الساعة الثامنة والنصف مساء ويحيى الحفل الفنان أحمد الكحلاوي.

يذكر أن المركز القومي للمسرح سيتحول لمتحف كبير لمقتنيات الفنانين سيكون ذاكرة مصر الثقافية والفنية، ويتكون المتحف من قاعة بالدور الأرضى تضم صالة وغرفتين ملحقتين بهم بوسترات لرواد المسرح أمثال نجيب الريحانى، على الكسار، وتوفيق الحكيم.