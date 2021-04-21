موجز ”الخليج 365” للسيارات.. رفاهية مرسيد S وكهربائية أودي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

مجموعة هي الأقدم من سيارات هاتشباك الكلاسيكية ستفتقدها أسواق السيارات قريبا، بعد إحالتها للتقاعد بنهاية 2021.

بعد جهد دام عدة سنوات، نجح الأشقاء حيدر ومنتصر وسليم الخفيفي في تصنيع سيارة للطرق الوعرة والمرتفعات.

لعشاق السرعة، تم خلال العام الجاري طرح مجموعة استثنائية من السيارات التابعة لفئة هاتشباك، تتمتع بقدر عالية من التسارع.

ضمن أبرز السيارات الصينية المتميزة التي تتوفر بالسوق المصرية خلال عام 2021، تأتي موديلات تشانجان وسانج يونج.

كشفت مرسيدس النقاب عن سيارتها EQS، التي تعد النسخة الكهربائية من سيارة الفئة S الفارهة، والمتوقع طرحها بسعر يبدأ من 100 ألف يورو تقريبا.

ماركة أودي الألمانية قدمت نموذج اختباري جديد ستعزز به مستقبلا أسطولها من السيارات الكهربائية، هو طراز A6 E-TRON الاختباري.