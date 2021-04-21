موجز ”الخليج 365” للتكنولوجيا.. واتساب الوردي وآيفون البنفسجي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حذر خبراء الأمن السيبراني مستخدمي الهواتف الذكية من تثبيت تطبيق يحمل اسم "WhatsApp Pink".

طرحت شركة أبل، الثلاثاء، جهاز التعقب Airtag، كما أعلنت عن تقديم خدمة Find My، التي تغطي نحو مليار جهاز حول العالم.

أعلنت شركة أبل الثلاثاء، خلال مؤتمر Spring Loaded عن لون جديد لأجهزة آيفون 12، وآيفون 12 ميني.

أعلنت شركة أبل الأمريكية، الثلاثاء، عن إجراء تحديث على تصميم تطبيق Podcasts، كما طرحت الشركة الجيل السادس من Apple TV.

كشفت شركة أبل الأمريكية، خلال فعالية بعنوان Spring Loaded، عن تحديث بطاقة أبل في إصدار جديد هو "Apple Card Family".

أطلقت شركة أبل (عملاقة التكنولوجيا الأمريكية)، الثلاثاء، الطراز الجديد من جهازها IPad Pro، ويمكن طلبه بدءا من 30 أبريل/نيسان الجاري.

كشفت شركة أبل الأمريكية، الثلاثاء، عن جهاز iMac الجديد كليا، والذي يتوفر للطلب الجمعة المقبل، ويصل للعملاء بدءا من منتصف مايو 2021.

أعلنت شركة سوني عن توسيع باقة موديلاتها من أجهزة البروجيكتور المخصصة للسينما المنزلية من خلال طرح موديلين جديدين.