شكرا لقرائتكم خبر عن ضل راجل الحلقة 9 .. أول مواجهة بين ياسر جلال وسليم المعتدى على ابنته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة 9 من مسلسل ضل راجل للنجم ياسر جلال بتخفى رجل فى زى طبيب ويدخل غرفة – شهد – رنا رئيس، ويهددها أن تتخلص من الجنين فى بطنها. وتطلب شهد من الطبيبة – نور اللبنانية – بالتخلص من الطفل فى بطنها حتى تتخلص من هذا التهديد كما أنها تخشى على أبيها من مواجهة سليم وأهله.



ضل راجل

وتخبر نور الأب ياسر جلال برغبة شهد ابنته فى التخلص من الجنين، لكن نور ترفض الفكرة بجانب أن ذلك قد يعرض حياتها للخطر لأن الوقت غير مناسب، وبدأ الجنين ينمو فى بطنها. وعلى جانب آخر يبدأ الأطفال يعايرون سارة أخت شهد فى المدرسة بعد انتشار خبر أختها.



ضل راجل

يوهم الشاب سليم، غادة بأنه سيتقدم إلى خطبتها وبالفعل يقدم على الخطوة وذلك حتى يشترى سكوتها ولا تعترف عليه فى قضية شهد وتعديه عليها. يذهب ياسر جلال إلى مكان إقامة غادة، يقف أمام بيتها فيجدها تصل بسيارة مع سليم، ليواجه جلال لأول مرة سليم المتسبب فيما حدث لابنته.



ضل راجل

مسلسل "ضل راجل" يذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة 12 منتصف الليل، بطولة ياسر جلال، ونرمين الفقى، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغنى، ورنا رئيس، ومحمد يسرى، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل، وعصام السقا، أحمد منير، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.