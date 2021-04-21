شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النمر الحلقة 8 .. خالد أنور يضع الذهب فى شقة محمد إمام ويتهمه بأنه النمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الثامنة من مسلسل النمر للنجم محمد إمام، والتى تذاع على قناة الحياة يوميا فى تمام الساعة الحادية عشرة إلا ربع، الكثير من الأحداث، فبعدما نشوب خلاف كبير بين نوح "محمد إمام" وحسن الحلق "خالد أنور" عندما تدخل نوح ليمنع مضايقة حسن لملك "هنا الزاهد"، ذهب حسن لشقة نوح وهدده أن يترك الصاغة ويرحل وإلا سينتقم منه، وهنا رفض محمد إمام أن يترك الصاغة ولم يهتم لتهديده.

وفى مشهد آخر نجد الشيمى "محمد رياض" مجتمعا مع عنتر الحلق "بيومى فؤاد" وشمس "نرمين الفقى"، ويخبرهم عنتر أن حسن "خالد أنور" هو من طلب أن يجتمعوا لأن هناك أمرا مهما، وعندما أتى حسن أخبرهم أنه عرف من هو النمر واتهم حينها نوح "محمد إمام"، وذهبوا جميعا لتفتيش شقته وبالفعل وجدوا بعض الذهب من محل عنتر الحلق فأكد لهم أن هذا دليل السرقة.

وقرر الجميع أن يسلموا نوح للشرطة وقيدوا يده وساروا به فى الشارع ممسكين به، وفجأة ظهر عامر "أحمد عبد الله محمود" وأوقفهم ليخبرهم أن نوح ليس النمر، وأن لديه الدليل، وبدأ فى تشغيل فيديو يظهر فيه حسن الحلق وهو يدخل شقة نوح وفى يده كيس ويخرج بدونه، وهذا يعنى أن حسن هو من وضع كيس الذهب فى شقة نوح، وهنا يتركوا نوح ويبدأوا فى توبيخ حسن على فعلته.

يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.