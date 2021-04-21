شكرا لقرائتكم خبر عن "وكل ما نفترق" يتصدر تريند تويتر بعد عرض 8 حلقات وإشادة بأداء أبطال العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسلسل "وكل ما نفترق" للنجمة ريهام حجاج، أن يحقق نسب مشاهدة كبير خلال منافسة دراما رمضان 2021، مع توالى أحداث المسلسل المشوقة، وتصدر اسم المسلسل محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي مع عرض أولى الحلقات وصولا إلى الحلقة الثامنة من المسلسل الذى نجحت فيه ريهام حجاج وأبطال العمل من الوصول إلى المشاهد.

وتصدر هاشتاج "وكل ما نفترق" تريند "تويتر" فى مصر، وتفاعل الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المسلسل، والتعليق على مجريات المسلسل واقتباس بعض الجمل المتداولة فى المسلسل، والثناء على أداء ريهام حجاج وأبطال العمل أيتن عامر، رانيا يوسف، سلوى خطاب، والفنان محمد الشرنوبى.



هاشتاج المسلسل



جانب من التعليقات

وقال مغرد: "السر طالما طلع من جوه البنى آدم يبقي مبقاش ف بير ريهام حجاج شابوه على المسلسل الجامد دا"، ومغرد ثان: "أنا بتفرج على المسلسل وعاجبني الشغل اللي فيه وفيه شوية ممثلين تقال جدا برافو عليكم"، وثالث علق قائلا: "مسلسل كل الشارع المصرى بيتكلم عنه".



هاشتاج كل ما نفترق



اعجاب بالمسلسل

وأضاف مغرد رابع: "المسلسل ده هيحقق مركز أول في رمضان السنة دى"، وأشاد مغرد بأداء رانيا يوسف: "رانيا يوسف خطيرة فى المسلسل يا جدعان"، وتعليق أخير: "أنا شوفت كام تويته عن المسلسل وكان عندي الشغف إني أدخل اتفرج عليه ولقيت أنه مسلسل ملوش حل وحلو ورجعت اتفرج على كل الحلقات اللي فاتتني".



هاشتاج المسلسل



جانب من التعليقات

مسلسل "وكل ما نفترق" يذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة 9 مساء، بطولة ريهام حجاج، أحمد فهمى، أيتن عامر، رانيا يوسف، سلوى خطاب، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، أحمد صيام، رحاب الجمل، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وطارق الجناينى.