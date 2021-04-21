شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النمر الحلقة 8 .. محمد إمام يعترف لسكلانس بأنه النمر ويجنده لحسابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل النمر للنجم محمد إمام، الذي تذاع يوميا على قناة الحياة في تمام الساعة الحادية عشرة إلا ربع، ضمن السباق الرمضاني، اعتراف نوح "محمد إمام" لصديقه سكلانس "محمود حافظ" أنه هو النمر، يتفاجأ سكلانس لما سمعه ويطلب منه نوح أن يذهب لإحضار عشاء لهما حتى يحكى له كل التفاصيل.

يذهب سكلانس "محمود حافظ" لإحضار العشاء ويبدأ فى حديث نفسه بسبب صدمته لما سمع من نوح، ويجد الشيمي "محمد رياض" قد رفع مكافأة من سيعثر على النمر لربع مليون جنيه ولكنه يأبى أن يفكر فى أن يبيع نوح ويعترف أنه النمر حتى يحصل على المكافأة.

وعلى جانب آخر، نجد نوح ينظر من شباك شقته ليجد أن هناك أشخاصا يراقبونه فينزل من منزله ويقابل سكلانس فى الطريق ويأخذه على الموتوسيكل ليذهب لمخبئه السرى ويعترف له بكل شيء، يقرر سكلانس أن يعمل مع نوح ويتفق معه نوح أن العملية القادمة ستكون على شمس "نرمين الفقى"، حيث إنها ستقوم بصفقة ألماظ تقدر بخمسة ملايين دولار، ويؤكد له نوح أن تلك النقود ستكون للغلابة.

يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.