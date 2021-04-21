شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة مرتدة الحلقة 8 .. ضرب وتعنيف هند صبرى من جدها عبد الرحمن أبو زهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الثامنة من مسلسل "هجمة مرتدة" بإثارة وتشويق كبيرين، للنجمين أحمد عز وهند صبرى والذى يذاع على شاشة dmc في الـ 10.45 دقيقة مساء، حيث عادت هند صبرى "دينا" إلى القاهرة للمرة الأولى ورغم فرحة أهلها إلا أنها اصطدمت بحزن كبير من جانب جدها "عبد الرحمن أبو زهرة"، الذى شهدت الحلقة ظهوره للمرة الأولى بالمسلسل.



الفنانة هند صبرى

وصفع عبد الرحمن أبو زهرة حفيدته فى المسلسل هند صبرى على وجهها، وذلك على خلفية علمه بظهورها في برنامج قالت فيه إن اللى شايفين إن في حرب ما بين العرب والصهاينة متخلفين، قائلاً إنه مفترض أن يدفنها ويقتلها، بعدما شعر بالخرى لما قالته، وهو كان يقاتل الصهاينة ويتغنى به زملاؤه على خط القنال، ثم طالبها بضرورة نسيانه وعدم السير بجنازته حتى.



هند صبرى فى هجمة مرتدة

ثم انتقلت الأحداث لـ أحمد عز "سيف العربى" الذى قابل "رفعت المسيرى" هشام سليم، وأثناء جلستهما قال له إنه مراقب من أشخاص آخرين، اكتشف من طريقتهما أنهما ليس رجال المخابرات المصرية، وشرح له ما يحصل بعدما تمكن من الإتيان برقم السيارة.



عبد الرحمن أبو زهرة فى هجمة مرتدة

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ويذاع على شاشة dmc فى الـ 10.45 مساءا يومياً.



أحمد عز بمسلسل هجمة مرتدة

ويتطرق المسلسل لعالم الجاسوسية، من خلال سرد سلس لأحداثه ومعلومات تظهر للعلن للمرة الأولى حيث يعد المسلسل بمثابة ملف من ملف المخابرات العامة عن سنوات فى غاية الأهمية بعمر مصر والمنطقة برمتها، ويذاع على شاشة قناة dmc فى الـ 10.45 مساءاً يومياً، كما يحظى بمتابعة واسعة، حيث تصدر التريند مع عرض حلقاته.