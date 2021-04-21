شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة مرتدة الحلقة 8 .. الأحداث تبدأ من 6 أبريل بالمحلة وأحمد عز يكتشف مراقبته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الثامنة من مسلسل "هجمة مرتدة" بإثارة وتشويق كبيرين، للنجمين أحمد عز وهند صبرى والذى يذاع على شاشة dmc في الـ 10.45 دقيقة مساء، حيث بدأت أحداث الحلقة من المحلة الكبرى وتحديداً مع يوم السادس من أبريل عام 2008، ثم تطرق المشهد إلى الفنان هشام سليم "رفعت المسيرى" خلال حديثه مع كمال أبو رية، ليخبره بأن الاحتقان يزيد في الشارع ولا بد من التعامل معه بإرادة سياسية تستوعب ذلك.



أحمد عز بمسلسل هجمة مرتدة

وتابع رفعت المسيرى أن هناك جهات تسعى لإشعال هذا الاحتقان أكثر بصورة كبيرة، خاصة مع حرب الغاز التي سيتصارع عليها جهات عديدة من خلال أحزاب ومنظمات.

ثم تطور الأمر إلى الفنان أحمد عز "سيف العربى" الذى اكتشف أنه مراقب من قبل أشخاص مجهولين بخلاف رجال المخابرات المصرية، وهو ما دفعه لمحاولة لقاء رفعت المسيرى "هشام سليم".



هجمة مرتدة

وفى شرق أوروبا تولت هند صبرى "دينا" منصبا مهما ستعود على إثره إلى مصر، حيث ستشغل منصب مدير المركز الإقليمى لمؤسستها بالشرق الأوسط.

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ويذاع على شاشة dmc فى الـ 10.45 مساءا يومياً.



احمد عز بمسلسل هجمة مرتدة

ويتطرق المسلسل لعالم الجاسوسية، من خلال سرد سلس لأحداثه ومعلومات تظهر للعلن للمرة الأولى حيث يعد المسلسل بمثابة ملف من ملف المخابرات العامة عن سنوات فى غاية الأهمية بعمر مصر والمنطقة برمتها، ويذاع على شاشة قناة dmc فى الـ 10.45 مساءاً يومياً، كما يحظى بمتابعة واسعة، حيث تصدر التريند مع عرض حلقاته.