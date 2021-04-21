شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 8 .. محمد فراج يخرج عن شعوره ويعترف بحبه لـ منى زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكى، الذى يعرض فى تمام الساعة الثامنة سماء على قناة Dmc، واتصل "مؤنس" محمد فراج بـ "حازم" محمد ممدوح، من أجل أن يطمئنه على زوجته "هنا" منى زكى، وأخبره بأنها فى ضيافته بصحبة زوجته، وأخبره بأن ما روته ابنة عمه "ندى" ليس صحيحا بهذا الشكل كما وعده بأن زوجته فى يد أمينة ولا داعى للقلق عليها.

وذهبت "هنا" إلى منزل "زى" آدم الشرقاوى، لأخذ متعلقاتها وملابسها بعد قررت أن تجلس فى منزل "مؤنس" محمد فراج وزوجته "سارة"، وقابل "مؤنس" أحد الشباب فى المسجد وطلب منه أن يوفر مسكنا لـ"هنا" حتى ولادتها وعودتها إلى مصر.

وتلقت "هنا" رسالة من والدتها على واتس آب للاطمئنان عليها وعلى المولود وطمأنتها، وواصلت "هنا" تسوقها على المحلات، وبعد عودتها لمنزل "مؤنس" التى تقطن فيه متأخرة، سألها عن التأخير وكانت مع من ظننا منه بأنها كانت مع "زى"، ومحاولة إبعادها عنه، لتحرجه وتخبره بأنه لا يعرفها وأنها حرة، كما أنها متضايقة من وجودها "هنا" بسبب مراقبته لها وأخبار زوجها، ليخبره بمفاجأة صادمة بأنه يحبها، وهو الأمر الذى تسبب فى صدمة كبير لـ"هنا" وانسحابها من أمامه، لتنتهى الحلقة فى إطار تشويقى لما ستحمله الحلقة المقبلة.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.