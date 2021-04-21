شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 2 الحلقة 8 ..التكفيريون يطلبون من الضابط محمد عويس معلومات عن محمد مبروك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل الاختيار 2، حيث يظهر ضابط المرور الخائن محمد عويس "أحمد شاكر عبد اللطيف" بصحبة التكفيرى هارون "إسلام جمال" ويساعده فى تخطى أحد الكمائن بدون تفتيش السيارة، ويظهر "عويس" خلال جلسته مع هارون وأبو يوسف أنه مادى، وذلك من حديثه وأسئلته عن الفيلا التى يجتمعون فيها، ليبدو أنه يعمل مع الجماعة من أجل جمع الأموال.



الاختيار 2 الحلقة 8

يطلب التكفيرى أبو يوسف، من أحمد عويس إمدادهم بالمعلومات عن ضابط الأمن الوطنى محمد مبروك "إياد نصار"، ويخبرهم بأنه صديقه ودفعته ويرفض أن يكون سبب فى أذيته، ويخبرهم بأن الموضوع صعب، ويعطيه أبو يوسف سلاح آلى هدية، فيما يؤكد هارون لأبو يوسف أنه سيوافق ولكنه يحتاج ضغط سواء بالمال أو إعطائه فيلا.



الاختيار 2

يجتمع زكريا "كريم عبد العزيز" وزوجته "أنجى المقدم"، ومبروك وزوجته "بشرى"، ويحضر يوسف "أحمد مكى" وحبيبته عاليا "أسماء أبو اليزيد"، ويصبح لقاء عائلى يتحدث كل واحد عن كيفية تعرفه على زوجته والعديد من الأمور، وفجأة يترك زكريا الجلسة بسبب مكالمة تليفون، وبعد مغادرة مبروك المنزل أبلغ زوجته أنه مازال يفكر بجدية فى الشهادة بقضية التخابر ويقوم بعمل بروفات يومية على ما سيقوله.



مسلسل الاختيار 2 الخلقة 8

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.



الحلقة 8 من الاختيار 2



مسلسل الاختيار 2 الحلقة 8



احمد شاكر عبد اللطيف فى الاختيار 2



الاختيار2