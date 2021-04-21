شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يكشف عن بوستر الدورة الـ 22 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة عن بوستر دورته الـ 22 والمقرر إقامتها خلال الفترة من من 19 إلى 25 مايو المقبل، برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا، يستمد البوستر تصميمه من البيئة التى يقام فيها المهرجان وهي محافظة الإسماعيلية وارتباطها بقناة السويس، حيث يتضمن البوستر سفينة تعبر القناة وتحمل عدد دورات المهرجان الـ 22 واحتضان محافظة الإسماعيلية لكافة الثقافات السينمائية للدول المختلفة المشاركة بالمهرجان.



مهرجان الإسماعيلية

البوستر من تصميم الفنانة هدير السجاعي، ومن المنتظر أن تعلن إدارة المهرجان كل التفاصيل الخاصة بالدورة المقبلة، خلال الأيام القادمة.

وأكد الناقد عصام زكريا، رئيس مهرجان الإسماعيلية، أنه يجري حاليا وضع اللمسات النهائية البرنامج الرئيسى المكون من المسابقات الرئيسية المعروفة للأفلام التسجيلية الطويلة والقصيرة والأعمال الروائية القصيرة وأفلام التحريك، وكذلك البرامج الخاصة ومنها برنامج أفلام التحريك وأهم مدارسه فى العالم حاليا، حيث سيتم تخصيص يوم لكل مدرسة منها لعرض أفلامها وشرح أهم خصائصها والسمات التى تميزها، مشيرا إلى أن التحريك أحد الأركان الثلاثة الأساسية للمهرجان وحان الوقت للمزيد من الاهتمام به وتسليط الضوء عليه وتعريف الجمهور وصناع الأفلام أيضا بالطفرة التى شهدها والتطورات الهائلة التى طرأت عليه عالميا خاصة أننا لم نواكبها للأسف.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي سنويا بمحافظة الإسماعيلية.

ويعد مهرجان الاسماعيلية السينمائي الدولى أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي، وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.