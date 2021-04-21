شكرا لقرائتكم خبر عن "صورة طبق الأصل" فتاة تقلد محمد رمضان فى مسلسل "موسى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق النجم محمد رمضان نجاحا جديدا من خلال تقديم نفسه فى ثوب مختلف بمسلسل "موسى"، الذى يخوض به سباق الدراما الرمضانية، واستطاع "رمضان" أن يجذب أنظار ملايين المشاهدين بما يتناوله مسلسله الجديد "موسى" الذى يشاركه فيه كوكبة من نجوم الفن الكبار والشباب.

ويعد الفنان محمد رمضان من أصحاب الشعبية الكبيرة لدى شريحة الشباب الذين ينتظرون أعماله باستمرار كل عام في رمضان، ويقوم متابعو أعمال محمد رمضان من الشباب بتقمص شخصيته أو اقتباس بعض الكلمات التي يقولها في مسلسلاته لتصبح "ماركة مسجلة " فنيا ويتم تداولها طوال العام.



تقليد موسى



تقليد محمد رمضان

وعبرت فتاة عن إعجابها بملحمة "موسى" للنجم محمد رمضان، من خلال استخدام أدوات مكياج لتحويل هيئتها إلى شخصية محمد رمضان في "موسى"، وشارك محمد رمضان فيديو لفتاة تقوم بوضع المكياج على وجهها لتصبح في النهاية شبيهة بشخصيته في مسلسل "موسى"، وعلق رمضان قائلا: "أجمل جمهور في الدنيا (موسى) مبسوط طبعاً إنك حبيتي الشخصية للدرجة دي.. بس أنا كمان بحبك ومش عايزك تعنسي".



صورة لتقليد محمد رمضان

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.

قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا.