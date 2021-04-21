شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار 2 الحلقة 8 ..التكفيريون يصلون لمنزل محمد مبروك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الفنان فتحى عبد الوهاب، كضيف شرف فى الحلقة الثامنة من مسلسل "الاختيار 2" الذى يعرض على قناة ON، حيث يقدم دور ضابط، والتقى بالضابط محمد مبروك "إياد نصار" والذى تحدث عن عمله على ملف الجماعة من قبل ثوره 25 يناير وتخطيطات الإخوان فى هذه الفترة واستعداده للشهادة فى قضية التخابر.



الاختيار 2 الحلقة 8 فتحى عبد الوهاب وإياد نصار

يقابل ضابط المرور الخائن أحمد عويس "أحمد شاكر عبد اللطيف" التكفيرين هارون "إسلام جمال"، ويعطياه شيك بـ 2 مليون جنيه ثمن فيلا فى نفس المنطقة التى يسكن فيها أبو يوسف ويخبرهما مباشرة بعنوان الضابط محمد مبروك ورقم سيارته ومواعيد عمله وأى شىء آخر يريدونه سيعطيه لهما، بينما يطلب يوسف "أحمد مكى" الحصول على إجازة لأنه قرر أخيرا "قراءة الفاتحة".



مسلسل الاختيار 2 الحلقة 8

المشهد ينتقل إلى جامعة الأزهر يوم 14 أكتوبر 2013 وحالة من الشغب والحرائق، ويتم القبض على أحد التكفيريين ويحقق معه ويصل إلى بعض المعلومات عن اجتماعاتهم، وماذا يدور فيها والهدف منها، وينتهى الحلقة بمشهد أمام منزل محمد مبروك حيث ينزل هو وابنه وتظهر سيارة التكفيرين هارون وأبو يوسف تتحرك وراء سيارته.



أحمد شاكر عبد اللطيف فى الاختيار 2

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.



اياد نصار وفتحى عبد الوهاب



اياد نصار فى شخصة الضابط محمد مبروك