شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل نجيب زاهى زركش الحلقة 8.. يحيى الفخرانى يجرى تحليل DNA ليتعرف على ابنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل نجيب زاهى زركش الحلقة 8 إجراء يحيى الفخرانى – نجيب زاهى زركش تحليل الـ DNA ليتعرف على ابنه، ولكنه بعدما أجرى التحليل شعر بالخوف من فتح ظرف نتيجة التحليل، لأنه لا يعرف كيف سيواجه ابنه فكرة أنه والده وماذا سيقول لإخوته عن والدتهم شفيقة – هالة فاخر.

وشهدت الحلقة إفصاح طريف – محمد محمود للجمهور عن عشقه لأنوشكا شقيقة نجيب زاهى زركش فى المسلسل وأنه يحبها منذ فترة طويلة ويتمنى أن يمتلك القصر ويتزوجها، وهو الأمر الذى كاد أن يفصح عنه لنجيب زاهى زركش أثناء شربهما للخمر سويا لكنه تدارك الأمر ولم يكشف عنه لنجيب زاهى زركش.

وشهدت الحلقة ظهورا خاصا للنجم الراحل إسماعيل ياسين، حيث تحدث يحيى الفخرانى فى المسلسل عن ذكرياته مع الراحل إسماعيل ياسين، حيث قال خلال أحداث المسلسل إن والده زركش انتج فيلمين لإسماعيل ياسين، وإن الراحل أهداه أسطوانة عليها مونولوج السعادة.

وشهدت الحلقة سماع نجيب ومحمد طريف للمونولوج وغنا سويا معها ليضفى إسماعيل ياسين السعادة والبهجة على الحلقة.

وشهدت أحداث مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى يعرض على قناة DMC ، وفاة هالة فاخر – شفيقة هانم - زوجة نجيب زاهى زركش – يحيى الفخراني، وذلك بعدما أخبرته بأن لديه ولدا منها، مؤكدة له أن لديها 3 أولاد منهم ولد ابنه هو شخصيا، لتتوفى بعدها وتتركه حائرا، أى منهم ابنه؟

مسلسل "نجيب زاهى زركش" للنجم الكبير يحيى الفخرانى يعرض على شاشة dmc فى الساعة 9:00 مساء، ويعاد فى الساعة 5:00 صباحا والساعة 1:00 صباحا.

مسلسل نجيب زاهى زركش بطولة كل من: يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.

ويعود يحيى الفخرانى بمسلسل "نجيب زاهى زركش" إلى الدراما الرمضانية بعد غياب عامين، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "بالحجم العائلى" عام 2018.