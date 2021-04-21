شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل ياسين يضفى السعادة على مسلسل نجيب زاهى زركش الحلقة 8 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل نجيب زاهى زركش الحلقة 8 ، ظهورا خاصا للنجم الراحل إسماعيل ياسين، حيث تحدث يحيى الفخرانى فى المسلسل عن ذكرياته مع الراحل إسماعيل ياسين، حيث قال خلال أحداث المسلسل إن والده زركش أنتج فيلمين لإسماعيل ياسين، وإن الراحل أهداه أسطوانة عليها مونولوج السعادة.

وشهدت الحلقة سماع نجيب ومحمد طريف للمونولوج وغنيا سويا معها ليضفى إسماعيل ياسين السعادة والبهجة على الحلقة.

وشهدت أحداث مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى يعرض على قناة DMC ، وفاة هالة فاخر – شفيقة هانم - زوجة نجيب زاهى زركش – يحيى الفخراني، وذلك بعدما أخبرته بأن لديه ولدا منها، مؤكدة له أن لديها 3 أولاد منهم ولد ابنه هو شخصيا، لتتوفى بعدها وتتركه حائرا، أى منهم ابنه؟

مسلسل "نجيب زاهى زركش" للنجم الكبير يحيى الفخرانى يعرض على شاشة dmc فى الساعة 9:00 مساء، ويعاد فى الساعة 5:00 صباحا والساعة 1:00 صباحا.

المسلسل بطولة كل من يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.

ويعود يحيى الفخرانى بمسلسل "نجيب زاهى زركش" إلى الدراما الرمضانية بعد غياب عامين، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "بالحجم العائلى" عام 2018.