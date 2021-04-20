هل السيارات ذاتية القيادة عنصرية؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 أبريل 2021 10:17 مساءً - حذر الخبراء من أنّ المركبات ذاتية القيادة قد تكون عنصرية بطبيعتها لأنها غير قادرة على اكتشاف الوجوه ذات البشرة الداكنة في الظلام.

وفي هذا السياق، نشر مقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

وتقول لجنة القانون أنّ التحيز العنصري “تسلل إلى تصميم المركبات والأنظمة الآلية” ، مما قد يكون له عواقب وخيمة.

يتم تشغيل المركبات الذاتية بواسطة الذكاء الاصطناعي (AI) الذي تم تدريبه على اكتشاف المشاة من أجل معرفة متى تتوقف وتتجنب الاصطدام.

لكن هذا التحيز المتأصل يعني بشكل فعال أنّ أي شخص لديه لون بشرة “غير أبيض” قد يكون أكثر عرضة للتورط في حادث في ظروف الإضاءة السيئة.

قد تكون المركبات ذاتية القيادة متحيزة أيضاً ضد النساء وضعاف الحركة ، لأن أنظمة التشغيل الخاصة بهم تم إنشاؤها إلى حد كبير من قبل الرجال القادرين على العمل ، وفقاً للجنة القانون.

تقوم الهيئة المستقلة بوضع الإطار القانوني لبدء تشغيل السيارات ذاتية القيادة على طرق المملكة المتحدة.

وتقول في مشاورتها المشتركة مع لجنة القانون الاسكتلندي: “ربما لم يتم تدريب الأنظمة على التعامل مع المجموعة الكاملة من الكراسي المتحركة والدراجات البخارية المتحركة”.

‘إنّ أكياس الهواء تنقذ العديد من الأرواح ، ولكنّ الدفعة الأولى منها شكلت مخاطر على الركاب الأصغر ، مثل النساء صغيرات القامة ، وكبار السن ، والأطفال ، لأنها أخذت في الاعتبار الذكور البالغين عندما تمّ تصميمها.

قد يظهر برنامج التعرف على الوجه الحالي أيضاً تحيزاً تجاه الوجوه البيضاء الذكورية.

‘بالنسبة للوجوه غير البيضاء وغير الذكورية ، قد تنخفض دقة أنظمة التعرف على الوجه بشكل كبير.”

وقالت لجنة القانون أيضاً أنه إذا تم تصميم أنظمة للتعرف على المشاة من خلال حركات الساق ، “قد لا تكون هذه الحركات واضحة للأشخاص الذين يرتدون التنانير الطويلة أو الجلباب”.

وتقول: “حيث يتم جذب المصممين في الغالب من مجموعة ديموغرافية واحدة (مثل الشباب) ، فمن السهل التغاضي عن تنوع المتضررين من التصميم”.

سيكون سوق السيارات ذاتية القيادة بقيمة 42 مليار جنيه إسترليني تقريباً في المملكة المتحدة بحلول عام 2035. وفقاً لوزارة النقل ، بحلول ذلك الوقت ، يمكن أن يكون لدى 40 في المائة من مبيعات السيارات الجديدة في المملكة المتحدة قدرات ذاتية القيادة.

ولكن لا يمكن اعتماد المركبات الذاتية على نطاق واسع إلا عندما يمكن الوثوق بها للقيادة بأمان أكثر من السائقين البشريين.

لذلك ، تعليمها كيفية الاستجابة لحالات فريدة من نوعها لنفس القدرة كإنسان سيكون حاسماً لطرحها الكامل.

وقال إدموند كينغ ، رئيس AA ، لصحيفة التايمز: “عندما يتعلق الأمر بالسيارات المستقلة ، يجب أن تكون هذه التكنولوجيا دقيقة وغير تمييزية”.

‘الخطأ البشري هو عامل في معظم الحوادث ولكن لا ينبغي لنا فقط نقل المخاطر وقبول خطأ الروبوت.

“آخر شيء نحتاجه هو أن يكون الجيل القادم من سيارات Mondeo man ذاتية القيادة عنصرية وكارهة للنساء .

يجب التغلب على هذه العقبات التكنولوجية قبل أن يتمكن السائقون من رفع أيديهم عن عجلة القيادة.”

يمكن للمركبات ذاتية القيادة منع 47000 حادثاً خطيراً وإنقاذ حياة 3900 على مدى العقد المقبل ، بحسب مايك هاوز ، الرئيس التنفيذي لجمعية مصنعي السيارات والتاجر.

لكن هاوز قال أيضاً أن القيادة الآلية بالكامل-المعروفة باسم المستوى 5 – “بعيدة بعض الشيء”.

تم وصف 2021 سابقاً بأنه العام الذي ستنطلق فيه السيارات الآلية بالكامل على الطرق في المملكة المتحدة، لكنّ التكنولوجيا لا تزال في المرحلة التجريبية.

في الخريف الماضي ، أطلقت Oxbotica ، وهي شركة برمجة سيارات مستقلة مقرها أكسفورد ، مجموعة اختبار مؤلفة من ستة سيارات فورد مونديوس ذاتية القيادة في المدينة.

تم تجهيز كل مركبة بعشرات الكاميرات وثلاثة أجهزة استشعار ليدار واثنين من أجهزة استشعار الرادار ، مما يمنح المركبات “المستوى 4” أي القدرة على التعامل مع جميع المواقف تقريباً.

في يناير من هذا العام ، دخلت تكنولوجيا lanekeeping الجديدة المعتمدة في لوائح الأمم المتحدة حيز التنفيذ في المملكة المتحدة.

وهذا يعني بشكل فعال أنّ المركبات يمكن تركيبها بنظام آلي لحفظ الممرات (ALKS) ، والذي يحافظ على السيارة داخل مسارها ، ويتحكم في تحركاتها لفترات طويلة من الزمن دون أن يحتاج السائق إلى القيام بأي شيء.

يجب أن يكون السائق جاهزاً وقادراً على استئناف التحكم في القيادة عند مطالبة السيارة بذلك.

ولكن هذا يعني أن السائقين يمكن أن يقودوا على طول الطريق السريع على سرعة 70mph أثناء إرسال محادثات أو حتى مشاهدة فيلم.

من المحتمل أن يضطر مصنعو السيارات إلى تثبيت مقاعد تهتز لتنبيه السائقين عندما يضطرون إلى السيطرة على السيارة.

تصنف الأمم المتحدة نظام ALKS على أنه آلي من المستوى 3، وهو الثالث من خمس خطوات نحو المركبات ذاتية الحكم بالكامل.

لا تزال السلامة تشكل تحدياً كبيراً للمركبات المستقلة ، التي خضعت لتجارب متعددة على مستوى العالم.

شاركت العديد من السيارات ذاتية القيادة في حوادث سيئة. في مارس 2018 ، على سبيل المثال ، قتلت سيارة أوبر ذاتية القيادة امرأة تعبر الشارع في تيمبي ، أريزونا في الولايات المتحدة.

كانت مهندسة أوبر في السيارة تشاهد مقاطع الفيديو على هاتفها ، وفقاً للتقاريرالتي صدرت حينها.