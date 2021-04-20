أرنولد يعود إلى الشاشات بحلّة جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: ستعود أرنولد شوارزنيغر (73 عاماً) إلى مقاعد صفوف الحضانة لكن هذه المرة، بحلّة جديدة.

أعلن نجم Kindergarten Cop عن مشروع عمله الجديد وهو أحد الأعمال الأخيرة التي كتبها أسطورة الكتب المصوّرة الراحل ستان لي وهي سلسلة رسوم متحركة للأطفال تدعي Superhero Kindergarten أي بطل الحضانة.

سيكون أرنولد بطلاً خارقاً تحول إلى مدرّس مكلف بتدريب الجيل القادم من الأبطال الخارقين. وأعلن النجم حماسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن المقرر أن يبثّ العرض الأول في 23 نيسان (أبريل).