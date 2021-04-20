منى السابر تنفي الصلح مع حلا الترك: “هي السبب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أكّدت منى السابر، والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، عدم وجود أي مصالحة مع ابنتها، معتبرةً أنّ الأخيرة هي سبب المأزق الواقعة فيه، بدفع المبلغ المطلوب وهو 20 ألفاً و300 دينار (53 ألف دولار أميركي) أو السجن.

وقالت في تصريحات لبرنامج “إي تي بالعربي” إن “المهلة اللي أعطتها لها المحكمة انتهت أمس الأحد وجدّدتها لمدة شهر، معربة عن أسفها من عدم قدرتها على جمع المبلغ سابقاً”.

وحول تبرّعات المشاهير لها، أوضحت أنّ مشاهير كثراً تواصلوا معها، لكنها لم يصلها منهم أي شيء، مشيرةً إلى عدم وجود موافقة أمنية لذلك حينها.

ونفت السابر تدخل أي أحد للمصالحة مع ابنتها، مضيفةً: “الشي النهائي إما بدفع المبلغ، أو ابنتها حلا تتنازل عن القضية”.

وكانت محكمة الاستئناف في البحرين قد قضت بالسجن مدة سنة مع النفاذ بحق منى السابر، في القضية التي رفعتها ضدها ابنتها بسبب خلاف مالي، فيما أكّدت الأم أنّها استخدمت الأموال في الصرف على عائلتها، وابنتها حلا الترك التي جاءت الى منزلها من دون أي ملابس، على حد تعبيرها.

وأشارت إلى أنّها اضطرت إلى العمل في مجال الإعلانات، بسبب عدم حصولها على مستحقاتها من النفقة من طليقها.

ويُذكر أنّ المغنية الشابة (19 عاماً) أكّدت في تصريحات سابقة لبرنامج “إم بي سي ترندنغ” أنّها “حريصة على عدم الحديث عن الأمور العائلية على العلن”، الأمر الذي فعلته أكثر من مرّة سابقاً.

وشدّدت على أنّها لم تبلغ سن الحادية والعشرين “التي تمكّنها من مقاضاة أي أحد”، علماً أنّ ولي أمرها يمكنه ذلك، وهي الآن في حضانة والدها المنتج محمد الترك. وقالت إنّها تحب والدتها وإن العلاقة بينهما مستمرّة.