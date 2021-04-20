نوبة غضب وتكسير تصيب بطل “زهرة الثالوث”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أحدث الممثل التركي، بطل مسلسل “زهرة الثالوث”، مشكلة جديدة في موقع التصوير، بسبب تأخّره عن الحضور، وبسبب التحذيرات التي وجهت إليه من قبل مسؤول الموقع.

دخل في موجة غضب، وقام بتكسير الكرفان، وتدخّل البعض لتهدئته، ورغم ذلك غادر موقع التصوير، وبقي فريق ينتظره لكنه لم يعد. وهذه المرة الثانية التي يتسبب فيها تأخّر أكين عن الحضور بمشكلة في موقع التصوير.

شريكته في العمل الممثلة ايبرو شاهين وبعد الحادثة قامت بإلغاء متابعته عبر “إنستغرام”، ووضعت بعدها مباشرة علامة إعجاب على “تويتر” لمقولة آينشتاين: “لطالما كان العنف وسيلة للرجال ذوي الأخلاق البريئة”.

أكين وبعد انتشار الخبر وتعرّضه لانتقادات واسعة قام بإصدار توضيح قال فيه إنه تعرّض للتهديد من قبل المسؤول عن موقع التصوير، وأنّه يستهدفه دائماً واستخدم ضده عبارات مهينة رغم انه ليس المسؤول عن التأخير. وأضاف أنه ذهب إلى مكتب النائب العام وقدّم شكوى ضده، واتّهم مسؤول موقع التصوير بالعبث بالكرفان وتكسيره وأنه ليس هو من فعل ذلك.

وختم أكين بيانه قائلاً: “أترك للجمهور الحكم على هذه الادعاءات الباطلة والتي تحاول تشويه سمعتي، وأكد أنه مستمر في عمله”.

الصحافية التركية بيرسين وبعد نشر اكين لهذا البيان، أكدت وجود تسجيل صوتي يتم تداوله في الكواليس للممثل اكين اكينوزو أثناء حصول المشكلة في موقع التصوير.