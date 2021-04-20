محمد رشاد يكشف سر ضربه لمي حلمي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف المطرب محمد رشاد تفاصيل جديدة حول انفصاله عن المذيعة مي حلمي، بعد ظهوره في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي تقدمه إيناس الدغيدي.

وقال محمد رشاد في بث مباشر عبر حسابه في موقع "أنستقرام" إنه تلقّى قبل شهر رمضان المبارك مكالمة من فريق عمل البرنامج أبلغوه فيها بما جاء في حلقة طليقته المذيعة مي حلمي، ومنحوه حق الرد.



وأضاف أنه وافق على فرصة الظهور والرد لأنه صمت لمدة عام على تلميحات واتهامات مي حلمي، لافتا إلى أن الحياة الزوجية بها تفاصيل لا يعرفها سوى الزوجين.

وأكد رشاد أنه جمّل الحقائق ولم يوضح الكثير من الأمور المتعلقة بأزمة طلاقه وأن تصريحاته بالبرنامج لم يكن بها أي تجاوزات.





وأوضح أنه خلال برنامج "شيخ الحارة والجريئة" تحدّث عن ضربه لزوجته بسبب كرهها لأهله، غير إن الحقيقة أنها تطاولت على والدته وهو ما دفعه لضربها.

وذكر أن ضربه لمي حلمي لا علاقة له بما ادعته عن لكمه لها في وجهها وإحداث إصابات بها، موضحا أنه صفعها فقط بعد حديثها بشكل غير لائق عن والدته وأشقائه.

وطالب رشاد متابعيه بالتوقف عن التعليق على تصريحات طليقته حتى لو إذا تسيء إليه.