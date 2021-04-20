شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل موسى الحلقة 8 .. محمد رمضان يعمل فى مجال البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وكانت أحداث مسلسل موسى شهدت غرق قرية "موسى" بسبب الفيضان، وهو الفيضان الذى دمر القرية وتسبب فى مقتل "تارا عماد" – نجاة حبيبة موسى، فبعد أن أنقذها وضعها على سطح أحد المنازل وذهب لإنقاذ والدته "عارفة عبد الرسول" – حنفية، وعندما عام مرة أخرى لها وجدها قد فارقت الحياة.

العمل تضافرت الجهود به من كافة الأطراف لتقديم واحد من أمتع المسلسلات فقصة المسلسل أساس كل شىء للمؤلف ناصر عبد الرحمن وضعت العمل فى مكانة خاصة ومختلفة لدى الجمهور، خاصة فى وجود مصحح اللهجة حسن القناوى الذى قدم لهجة منضبطة فى المسلسل فلا يعكر صفو مشاهدتك كلمة "كدة أو كدة" بل تشعر أنك داخل هذا الزمان بكل تفاصيله، وهو أمر يحسب أيضا لمصممة الأزياء سامية عبد العزيز التى أتقنت ملابس تلك الفترة، حتى لو كان هناك بعد التفاصيل الصغير أو الإكسسوارات التى لم تكن موجودة فى تلك الحقبة فجمال الإطار العام للمسلسل والتفاصيل الأخرى سواء موسيقى تامر كروان أو ديكورات العمل ومبانيه، تغفر أى أخطاء بسيطة.

المتابع لمسلسل موسى سيجد أن محمد رمضان قدم نفسه فى ثوب جديد، فروح شخصيته مستلهمة من مهنته مهنة الحدادة ذلك الرجل إلى ينفخ فى النار ليلين الحديد، فهو أيضا كالحديد يلين بنار الحب ولكنه قوة لا يستهان بها أمام الظلم، ربما سبق وقدم رمضان تيمة الانتقام من قبل فى أعماله لكن "موسى" فالأمر مختلف وكأن محمد رمضان استبدل ثوبه الدرامى بأخر جديد، مع مخرج واعد استطاع أن يضعه فى منطقة مختلفة، هو وباقى فريق العمل ممن شاركوا فى المسلسل بداية من عارفة عبد الرسول وهبة مجدى وتارا عماد ونجيب بلحسن إلى أصغر ممثل.

قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا فى الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.