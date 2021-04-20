شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال يطرح كليب "صلوا على رسول الله" بمناسبة شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم حمادة هلال أحدث كليباته الدينية والذي يحمل اسم "صلوا على رسول الله"، وهو من كلمات داليا عمارة، ألحان حمادة هلال، توزيع چيزو وإخراج أحمد أشرف، وتمت ترجمته إلى الإنجليزية والفرنسية، وتدور فكرة الكليب حول التعاون والترابط بين المسلمين من جميع جنسيات العالم الذين تواجدوا على سفينة واحدة في رحلة لزيارة المسجد النبوي.

وطرح مؤخرا النجم حمادة هلال كليب أغنيته "مشتاقين" من كلمات محمد إبراهيم، ألحان أحمد زعيم، توزيع وسام عبد المنعم وشارك بالظهور فى هذا الكليب عدد من نجوم الفن والرياضة أبرزهم محمد رياض، هانى سلامة، كريم فهمى، محمد جمعة، إسلام جمال، أحمد زاهر، محمد جمعة، محمد أنور، ومن لاعبى كرة القدم أحمد حسن وأحمد فتحى، تريزيجيه، وكهربا، محمد هانى، حسين السيد، ومن الإعلاميين الذين شاركوا بالظهور أيضا الإعلامى عمرو الليثى، وإبراهيم فايق وأخرج الكليب محمد القاضى.

وكان النجم حمادة هلال أدى مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية، وشارك متابعيه وجمهوره بصورته من أمام بيت الله الحرام مرتدياً زى الإحرام والكمامة تطبيقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة مؤخراً فى دخول المسجد الحرام بسبب فيروس كورونا، وحرص على الدعاء لوالدته المتوفية، وعلق على الصورة عبر حسابه بموقع "انستجرام"، قائلا: "يارب لك الحمد والشكر على كل النعم اللهم اغفر وأرحم امى".

وكان النجم حمادة هلال طرح كليب أغنيته "بحب الجدعنة" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، على طريقة أغانى المهرجانات، وهى من كلمات شيندى وكنكة، ألحان حمادة هلال والمدفعجية، توزيع ديزل.