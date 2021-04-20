شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل نسل الأغراب الحلقة 8.. الراحلة أحلام الجريتلى تظهر بدور أم غفران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل "نسل الأغراب" الذى يعرض على قناة ON الظهور الأول للفنانة الراحلة أحلام الجريتلى بشخصية "شامية" والدة غفران "أمير كرارة" التي كانت محبوسة بأوامر من عساف "أحمد السقا"، حيث بدأت أحداث الحلقة بوصول بكرى "عماد زيادة" إلى المكان الموجود به عساف "أحمد السقا" قبل إخراجه لشامية من محبسها، وتصدم شامية بأن بكرى ابن أختها يقف مع عساف ويؤيد استمرار حبسها.



الفنانة احلام الجريتلى

يدور حديث بين شامية وعساف عن السنوات التي حبست فيها وانتظرت أن تعرف من الشخص الذى قام بذلك ويمدها بالطعام والشراب، ليرد عليها عساف بأن ابنها هو السبب في ما هي فيه وأنه اذا كان عليه يريد قتلها لأنها التي ولدت غفران وأحضرته إلى الدنيا، ويأخذونها معهما في السيارة.

ورحلت أحلام الجريتلي عن عالمنا يوم 28 فبراير الماضى عن عمر 73 عاماً، إلا أنها ظهرت في دراما رمضان هذا العام خلال الحلقة الثالثة من مسلسل "القاهرة كابول" بطولة طارق لطفى وخالد الصاوى وفتحى عبد الوهاب وحنان مطاوع، وجسدت شخصية خيرات السيدة التى تجلس أمام التليفزيون لتتابع أحداث مقتل المخرج خالد أحمد رزق وتداعيات مقتله عبر التليفزيون. وكذلك "نسل الأغراب".



احلام الجريتلى فى الحلقة 8 من نسل الاغراب

ويعرض مسلسل "نسل الأغراب" على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة الساعة 10.15 صباحاً و3.30 عصراً.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى.



نسل الاغراب الحلقة 8



مسلسل نسل الاغراب الحلقة 8