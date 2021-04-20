شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل أحسن أب الحلقة 8.. على ربيع يخسر من هشام إسماعيل فى البينج بونج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل "أحسن أب" الذى يعرض على قناة الحياة، اختبارات وألعاب كثيرة من أجل إعلان الفائز بمسابقة أحسن أب، ومن تلك الألعاب كرة القدم والبينج بونج بين الفنان على ربيع وهشام إسماعيل، وأولادهم، والتي تفوق فيها هشام على ربيع.



على ربيع والتهامى



النجم على ربيع

وانتقل المشهد إلى الفنان سامى مغاورى الذى تزوج من جيهان خليل، وحاول تغيير شكله من خلال صبغ شعره، حتى لا تشعر زوجته أنه مثل أبيها كما قالت له في الحلقة السابقة.



جيهان خليل وسامى مغاورى

مسلسل "أحسن أب"، للنجم على ربيع يعرض على شاشة قناة الحياة الساعة 6:30 مساءً، يوميًا خلال شهر رمضان، وميعاد الإعادة الأولى الساعة 5:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 11:15 صباحا.

مسلسل "أحسن أب" تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته بجانب علي ربيع هاجر أحمد أحمد تهامى وحسام داغر وسامي مغاوري وعدد من الفنانين من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي وإخراج معتز التونى.