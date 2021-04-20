بتغريدة واحدة.. جونغوك يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: لا ينفك النجم الشاب جيون جونغوك عن إبهار معجبيه حول العالم بسلسلة إنجازاته ونجاحاته المستمرة.

ويرجع الفضل في بعض إنجازات جونغوك (23 عاماً) إلى شعبيته الهائلة ومكانته الكبيرة في قلوب معجبيه، إذ يتابعه الكثيرون في أدق التفاصيل حتى إذا كانت مجرد تغريدة بسيطة.

ووفقاً لمجلة “أولكيبوب”، حطم نجم فرقة “بي تي إس” رقماً قياسياً ودخل موسوعة غينيس مؤخراً بتغريدة واحدة لم تتضمن سوى كلمة واحدةDuh وصورة.

وعلى الرغم من أن التغريدة ترجع لعام 2019، إلا أنها ساهمت في دخول جونغوك موسوعة غينيس مؤخراً كأكثر تغريدة مشاركة.

وفي حين أن رصيد الفرقة غني بالأرقام القياسية، إلا أن جونغوك يعد عضو الفرقة الوحيد الذي يحظى برقم قياسي فردي خاص به.

يأتي انجاز جونغوك بعد أيام قليلة فقط من تحطيم أغنية الفرقة Dynamite رقمين قياسيين آخرين بفضل صمودها لفترة أطول من غيرها في قائمتي بيلبورد لـ US Hot 100 و Digital Song Sales Chart.

وذلك بعدما نجحت نفس الأغنية في تحطيم عدة أرقام قياسية منذ إطلاقها في أغسطس عام 2020، بما في ذلك الأكثر مشاهدة على يوتيوب خلال 24 ساعة.

كما أن هذه ليست المرة الأولى التي يحقق فيها جونغوك إنجازاً أول من نوعه، إذ تصدر الأخبار خلال الشهر الماضي باستمرار أغنيتيه My Time وEuphoria لأكثر من عام على قائمة بيلبورد العالمية لمبيعات الأغاني الرقمية، والتي تعد أول أغنية لنجم كوري على الإطلاق تستمر على القائمة لمدة عام كامل.