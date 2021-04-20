نشاط فني واسع لـ بريانكا شوبرا في هوليوود

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: على غرار زوجها نيك جوناس، تحظى النجمة بريانكا شوبرا بنشاط كبير في مسيرتها الفنية على مدار الأشهر القليلة الماضية.

إلى جانب بصماتها الفنية في عالم بوليوود، يزدحم جدول أعمال بريانكا حالياً بالأعمال الهوليوودية، إذ تشارك هذا العام بأكثر من عمل متنوع يرضي مختلف الأذواق.

ووفقا لموقع “روكزفاست”، اُختيرت النجمة الهندية للمشاركة في فيلم الدراما الرومانسية “تيكست فور يو” ومسلسل الدراما الجاسوسية “سيتاديل” الذي تنشغل حالياً في تصويره في المملكة المتحدة، ولا ننسى مشاركتها في الجزء الرابع المُنتظر من سلسلة “ماتريكس”.

الجدير بالذكر أن Matrix 4 كان أول المشاريع التي تعمل عليها النجمة الهندية وسط إجراءات الإغلاق والأمان المتعلقة بكورونا في برلين، كما يُذكر أن لندن هو موقع تصوير فيلم “تيكست فور يو” والذي سيشارك فيه كلاً من النجمة سيلين ديون وراسل توفي، صديق بريانكا والذي شاركها في مسلسل “كوانتيكو”.

وكان لبريانكا مشاركة مميزة في أحدث أعمال زوجها المغني نيك جوناس، إذ ظهرت في أكثر من كليب أغنية في أحدث ألبوماته “سبيس مان” والذي أطلقه خلال الشهر الماضي، وسبق وأشار جوناس إلى أن بريانكا هي سر الإلهام وراء ألبومه الجديد.

وعلى صعيد آخر، لم يقتصر نشاط بريانكا على الجانب الفني فقط، بل الجمالي أيضاً، إذ أطلقت علامتها الخاصة للعناية بالشعر “أنومالي”، خلال شهر يناير الماضي.